Athletica Vaticana: card. Tolentino de Mendonça, “anche lo sport è ricerca di senso nella vita”. Sabato in bicicletta per portare doni ai bimbi del Centro cure palliative a Passoscuro

Foto: Athletica Vaticana

“Anche lo sport è ricerca di senso nella vita, di un Volto, e non è solo una esperienza del corpo ma anche dell’anima”. Sono i suggerimenti per un “allenamento spirituale” nella “corsa” verso il Natale, rivolti alla comunità polisportiva di Athletica Vaticana dal card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, durante la messa celebrata questa mattina a Roma, nella chiesa di San Lorenzo in Piscibus.

Rilanciando gli appelli del Papa, “nella celebrazione si è pregato, in particolare, perché anche l’esperienza sportiva possa essere strumento di pace e riconciliazione tra persone e popoli”, si legge in un comunicato. Per essere davvero “fratelli tutti”, anche nello sport.

Proprio in risposta alle indicazioni del card. de Mendonça, secondo la visione sportiva di Papa Francesco che mette al centro la persone e la concretezza dell’inclusione, l’associazione ufficiale vaticana darà vita, sabato 17 dicembre, proprio nel giorno del compleanno di Francesco, ad un altro gesto per vivere un Natale autentico. I ciclisti di Athletica Vaticana-Vatican Cycling (che a settembre hanno preso parte al Campionato del mondo in Australia) partiranno alle 9 da piazza San Pietro per portare doni ai bambini nel Centro di cure palliative pediatriche dell’ospedale Bambino Gesù a Passoscuro. Pedaleranno insieme per 35 chilometri anche per essere accanto ai familiari dei piccoli ricoverati, nello stile della “squadra del Papa”.