Comunicazione: WeCa, da oggi on line il tutorial “La preghiera nel mezzo digitale: siti, app e gruppi religiosi”

“La preghiera nel mezzo digitale: siti, app e gruppi religiosi” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamattina sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

L’ultimo tutorial dell’anno solare 2022, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da don Paolo Padrini, offre alcuni pensieri su come vivere alcune forme di preghiera personale anche attraverso il supporto di dispositivi elettronici.

Tra i consigli di don Paolo Padrini c’è l’impiego della “modalità aereo” per impedire distrazioni, ma anche la possibilità di trasformare una pratica individuale in esperienza comunitaria.

“Ricordiamoci sempre – viene detto nel tutorial – che la preghiera è comunione con Cristo che si realizza nella Chiesa: che si concretizza nello stare insieme, ma ricordandoci che è Dio che ci chiama; che avviene in luoghi e strumenti sempre nuovi, ma che non può mai essere limitata all’utilizzo dello strumento tecnico”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.

Nella quinta stagione dei tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.