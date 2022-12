Parlamento Ue: consegna Premio Sacharov. Metsola, “gli ucraini si battono anche per i nostri valori che noi ci siamo presi il lusso di dare per scontati”

(Photo SIR/European Parliament)

(Strasburgo) “Oggi è il 293° giorno di guerra e noi tutti siamo testimoni della resistenza dei cittadini ucraini che fronteggiano l’esercito russo con il loro orgoglio e il loro coraggio”. Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ha tenuto un breve discorso alla cerimonia di consegna del Premio Sacharov 2022, assegnato dall’Eurocamera al “coraggioso popolo ucraino”.

“Il messaggio che inviamo dall’Europa è chiaro: siamo al vostro fianco”, ha affermato Metsola. “Voi vi state battendo anche per i nostri valori che noi ci siamo presi il lusso di dare per scontati”. Metsola ha ricordato i cardini di una democrazia libera: la libertà di espressione, il diritto di voto, media liberi, per poi aggiungere: “Anche il popolo ucraino si merita tutto questo”, assieme alla pace e alla libertà. La presidente del Parlamento europeo ha poi indicato l’importanza degli aiuti materiali che l’Ue sta inviando a Kiev, l’accoglienza dei profughi (“Vi abbiamo aperto le nostre case…”), la definizione di “Paese candidato all’adesione” per la stessa Ucraina, i pacchetti di sanzioni (tra poco saranno nove) contro Mosca. Infine: “La Russia dovrà pagare per i crimini di questa guerra. L’Europa resterà unita, accanto all’Ucraina”.