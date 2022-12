In occasione del decimo anniversario della morte di don Antonio Sciarra, sabato 17 dicembre, si terrà ad Avezzano una “Preghiera per la pace” alla presenza del vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro, e del vescovo di Sapa (Albania), mons. Simone Kulli. L’appuntamento è per le 16 presso la campana della pace in piazza Nardelli ad Avezzano, gemellata con quella di Tirana.