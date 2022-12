Eurobarometro: cittadini Ue d’accordo sul sostegno all’Ucraina. Italiani “tiepidi”. La democrazia è il valore più importante da difendere

(Strasburgo) “Democrazia, diritti umani e libertà di parola sono essenziali per i cittadini dell’Ue, e proprio da loro arriva la richiesta al Parlamento europeo di difendere questi valori fondanti della nostra Unione”. Sono alcuni dei principali dati emersi dall’indagine Eurobarometro diffusa oggi a Strasburgo, nella giornata in cui l’Assemblea assegna il Premio Sacharov per la libertà di pensiero e la democrazia. Secondo l’indagine, condotta tra il 12 ottobre e il 7 novembre 2022, “il tasso di approvazione per il sostegno dimostrato dall’Unione europea all’Ucraina in seguito all’invasione russa è al 74% a livello europeo”. In tutti gli Stati membri, la maggior parte dei cittadini, rileva Eurobarometro, “approva il sostegno dell’Ue”: le percentuali più alte sono state registrate in Svezia (97%), Finlandia (95%), Paesi Bassi (93%), Portogallo (92%) e Danimarca (92%). In Italia la percentuale è bassa: si sono detti favorevoli il 63% degli intervistati.

“Dieci mesi dopo l’inizio della guerra in Ucraina, il consenso per le misure concrete adottate dall’Unione, quali le sanzioni contro il governo russo o il sostegno economico, militare e umanitario all’Ucraina, continua a essere anch’esso alto, al 73% (media Ue), e al 62% in Italia.

Alla domanda su quali valori il Parlamento europeo dovrebbe difendere in via prioritaria, al primo posto si attesta la democrazia (36% il dato a livello l’Ue, 39% per l’Italia), seguita dalla protezione dei diritti umani nell’Ue e nel mondo (29%) e dalla libertà di parola e di pensiero (28%). “I cittadini vogliono che i valori fondanti dell’Unione siano protetti e difesi all’interno e all’esterno dell’Ue”.

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, commenta: “L’aggressione della Russia ha causato terribili sofferenze umane e distruzioni massicce. Il coraggio e la resilienza del popolo ucraino dinanzi a questo orrore sono ragguardevoli. Il modo migliore in cui l’Unione europea può rispondere e sostenere l’Ucraina è attraverso la solidarietà e l’unità europee. Il popolo ucraino può contare sul fermo sostegno del Parlamento europeo”.