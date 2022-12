Parlamento Ue: card. Hollerich, “è una vergogna ma le istituzioni hanno reagito bene”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“È una vergogna”. È il giudizio chiaro e netto del card. Jean Claude Hollerich, vicepresidente del Ccee, presidente della Comece e relatore generale del Sinodo, sugli scandali che in questi giorni hanno travolto il Parlamento europeo. Interpellato da alcuni giornalisti italiani a margine della conferenza stampa di presentazione dell’Assemblea sinodale continentale, che per l’Europa si svolgerà dal 5 al 12 febbraio 2023 a Praga, il cardinale ha commentato: “È una vergogna, c’è gente che perderà fiducia. Il Parlamento, però, ha reagito bene. Io ho molta fiducia nella presidente Metsola, è una donna forte e decisa”. “C’è però anche un elemento positivo in tutto questo”, ha aggiunto il porporato: “Si è scoperto che certe cose non si possono fare nel Parlamento europeo, il Belgio ha vegliato molto a questo proposito”. Per Hollerich, inoltre, “Brexit ha mostrato che l’integrazione europea è una cosa buona non solo per i politici, ma per la gente normale, la loro vita. L’Inghilterra ora sta vivendo un tempo molto difficile”.