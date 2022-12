Antonio Megalizzi: torna la maratona radiofonica per ricordare il giovane giornalista vittima dell’attentato a Strasburgo del 2108

A quattro anni dall’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018, torna l’iniziativa “Non fermiamo questa voce”, la maratona radiofonica delle radio universitarie del circuito nazionale RadUni. Oggi, mercoledì 14 dicembre, giorno in cui morì Antonio Megalizzi, dalle ore 8:00 alle ore 18: 00 si stanno succedendo i ricordi e le voci “di chi ha conosciuto Antonio e Bartosz”, l’altro giovane giornalista ucciso con l’italiano Antonio, “e di chi ha scoperto le loro storie successivamente e ne ha tratto ispirazione nella propria vita”, spiega un comunicato della Fondazione Antonio Megalizzi. È l’occasione “per raccontare le tante attività e iniziative portate avanti in questi anni, per continuare a parlare di Europa e comunicazione e per riascoltare ancora le voci di Antonio e Bartosz”. Durante la giornata anche il lancio del podcast “Antonio Megalizzi e il sogno d’Europa”, creato da Unica Radio e dedicato alla figura di Antonio, e un contenuto inedito realizzato dalla redazione di Europhonica Italia (#nonfermiamoquestavoce e #antonioperme). Sempre nella giornata di oggi, la Fondazione Antonio Megalizzi, è presente in piazza Pasi a Trento con uno stand per raccontare le iniziative per ricordare Antonio e tenere viva la sua memoria. L’immagine di “Antonio l’Europeo” realizzata da Mauro Biani nel 2018 viene proiettata durante la giornata su un pannello di fronte a Piazza Dante