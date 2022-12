Diocesi: Pavia, due giornate per scoprire la Cripta bramantesca del duomo

Due diverse occasioni per riscoprire un gioiello sia per storia sia per architettura, riportato allo splendore delle origini grazie ad un paziente lavoro di restauro protratto nel tempo: sabato 17 e domenica 18 dicembre sarà possibile conoscere tutti i dettagli (antichi e moderni) della Cripta bramantesca della cattedrale di Pavia. Si comincia sabato 17 dicembre con la visita guidata alla Cripta con possibilità di accedere anche al balcone delle Sante Spine sopra all’altare maggiore: per partecipare non occorre la prenotazione ma è sufficiente recarsi in duomo dalle 12 alle 16 e dalle 20 alle 22 per poter prendere parte al percorso. Il secondo appuntamento è previsto per il giorno successivo domenica 18 dicembre, alle 15.30, quando si terrà la “Presentazione dei recenti lavori in cattedrale nel X anniversario della riapertura”, l’intervento a cura di don Fabio Besostri, docente alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale; l’evento prevede anche alcune riflessioni musicali del coro parrocchiale della cattedrale.