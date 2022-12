Giovani: i ragazzi della diocesi di Ragusa in visita a Savona, porteranno una mostra fotografica e uno spettacolo

Nei prossimi giorni gli operatori della Caritas, un gruppo di giovani e le rispettive famiglie della diocesi di Ragusa saranno in visita a Savona. L’occasione è speciale: i ragazzi che frequentano le scuole della cintura ragusana sono coinvolti infatti in un progetto “Uno per tutti” che ha dato vita ad una mostra e uno spettacolo teatrale. Alcuni di essi lasceranno la Sicilia per la prima volta.

Da venerdì 16 a martedì 20 dicembre dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18 nelle sale espositive della curia vescovile, in piazza Vescovato 13R, sarà visitabile la mostra fotografica “Ri-belli per…”, che mette a confronto i due progetti contro la povertà educativa “Ri-belli” (Caritas di Ragusa) e “La Scuola che SogniAmo” (Caritas di Savona-Noli). L’esposizione è promossa dalla Fondazione ComunitàServizi onlus, dall’Ufficio Missioni e Migrazioni della diocesi di Savona-Noli e dall’associazione I Tetti colorati. L’inaugurazione è in programma il 16 dicembre alle 17,30. L’ingresso sarà gratuito.

Sabato 17 dicembre all’Antico Teatro Sacco, in via Quarda Superiore 1, nel centro storico, alle ore 17,30 si terrà la tavola rotonda sulle “Esperienze di teatro sociale e di comunità a confronto” e alle 20:30 i ragazzi della diocesi di Ragusa rappresenteranno lo spettacolo “La bella e la bestia”, per la regia di Fabio Guastella. In scena Gaia Blanco, Lorenza Blanco, Carlo Di Ottavio Carbone, Aurora Manenti, Marta Manenti, Dilan Nader, Halbast Nader, Hojin Nader, Ettore Onun e Francesca Pitrolo. L’aiuto regia è Francesca Castiglione, gli assistenti di palco Sofia Antocci, Alessia Benigno e Roberta Raniolo, scene e costumi di Elisa Alescio.

Entrambi questi ultimi due eventi sono promossi dalle Caritas delle Diocesi di Savona-Noli e Ragusa, dalla Fondazione ComunitàServizi onlus, da Abaco – Il Teatro Conta, dall’associazione I Tetti colorati e da Teatro 21 e saranno ad ingresso gratuito.