Avvento: Milano, il 19 dicembre in duomo il concerto di Natale con la musica di Bach e di Corelli

(Foto: Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano)

Un appuntamento che si conferma un classico della programmazione culturale milanese in vista del Natale: torna il grande concerto in cattedrale offerto alla città dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Il concerto si terrà in duomo lunedì 19 dicembre, alle ore 20.30: protagonista dell’evento, realizzato anche con il sostegno di Assolombarda, sarà l’ensemble strumentale e vocale laBarocca di Milano, ensemble dell’Orchestra Sinfonica di Milano specializzato in musica sei-settecentesca, diretto dal suo fondatore, il maestro Ruben Jais.

Il programma musicale prevede la Cantata BWV 62, Nun komm, der Heiden Heiland di Johann Sebastian Bach, il Concerto grosso in sol minore, op. 6, n. 8 di Arcangelo Corelli e la Cantata BWV 63, Christen, ätzet diesen Tag di Johann Sebastian Bach.

L’ingresso al concerto in duomo, libero fino ad esaurimento posti, sarà consentito a partire dalle ore 19.30, previa prenotazione obbligatoria a partire dal giorno 13 dicembre sul sito ufficiale duomomilano.it. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Duomo Milano Tv.