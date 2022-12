Maltempo: Protezione civile, “neve a bassa quota su Liguria e Piemonte. Allerta gialla su cinque Regioni”

“Nella giornata di domani, un’area di bassa pressione in arrivo dalla Francia verso il Mar Ligure, porterà, sull’Italia nord-occidentale, aria fredda nei bassi strati, insieme a precipitazioni diffuse su parte del centro-nord, che assumeranno, quindi, carattere nevoso fino a bassa quota sulle Regioni di nord-ovest”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede, dalla tarda mattina di domani, giovedì 15 dicembre, nevicate intorno ai 300-500 metri su Liguria e Piemonte, temporaneamente a quote più basse sul Piemonte meridionale, con apporti al suolo da deboli a moderati”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 15 dicembre, allerta gialla su gran parte dell’Emilia-Romagna e su Toscana, Umbria, Lazio e Campania.