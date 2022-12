Servizio civile: Roma, oggi e domani il convegno promosso dalla Cnesc per i 50 anni dal riconoscimento in Italia del diritto all’obiezione di coscienza

“50 anni di obiezione per la pace. Analisi, riflessioni e prospettive sul Servizio civile”: è il titolo del convegno in programma oggi e domani a Roma e organizzato dalla Conferenza nazionale enti Servizio civile (Cnesc), in collaborazione con il Movimento nonviolento. L’evento è il momento clou delle iniziative programmate quest’anno per i 50 anni dal riconoscimento in Italia del diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare e l’avvio del Servizio civile.

“Il convegno – dichiara la presidente della Cnesc, Laura Milani- è uno stimolo per guardare al presente e soprattutto al futuro, per far sì che il servizio civile sia sempre più strumento di inclusione, di promozione dei diritti umani e della pace, oltre che un’esperienza di formazione civica e crescita per i giovani”.

Il convegno sarà anche occasione per valorizzare il percorso di questi 50 anni, rileggendolo anche alla luce delle esperienze internazionali ed europee, favorendo momenti di rielaborazione partecipata che portino a rigenerare i fondamenti del servizio civile e a individuarne possibili sviluppi e prospettive.

Nella serata di oggi ci sarà una narrazione teatrale e talk show con la presenza di obiettori di coscienza ucraini e russi. Il convegno è realizzato con il patrocinio di Rai Sostenibilità Esg.