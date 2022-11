Parlamento Ue: in plenaria misure di risparmio energetico nei Pnrr, cybersicurezza, tutela delle minoranze e Croazia nello spazio Schengen

(Photo SIR/European Parliament)

(Bruxelles) Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Bruxelles, voterà in tarda mattinata un pacchetto di norme che impongono ai Paesi dell’Ue di includere nei Piani nazionali di ripresa misure di risparmio energetico, sostegno alla produzione di energia pulita e diversificazione dell’approvvigionamento energetico. L’esito del voto servirà come mandato negoziale del Parlamento nei colloqui con i Paesi dell’Ue. Sempre in mattinata è previsto un dibattito con la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, su misure più severe in materia di cybersicurezza “per garantire che l’Ue – spiegano dall’ufficio stampa – sia meglio preparata contro possibili incidenti e attacchi”. “Settori essenziali” come l’energia, i trasporti, le banche, la sanità, le infrastrutture digitali e la pubblica amministrazione “dovranno adottare misure aggiuntive per proteggersi”. Inoltre in un dibattito con il commissario Helena Dalli, gli eurodeputati esamineranno “le sfide che le minoranze, i migranti e le persone Lgbtqi devono affrontare nell’Ue”. Il progetto di relazione che gli eurodeputati voteranno oggi chiede che “i discorsi d’odio diventino un reato ai sensi della legislazione dell’Ue”. I deputati voteranno inoltre su un nuovo strumento per contrastare le sovvenzioni estere distorsive; l’adesione della Croazia a Schengen; una strategia comunitaria per i videogiochi.