Diocesi: Pavia, domani sera al Carmine la testimonianza missionaria di padre Ibrahim Alsabagh

“Conoscere dal vivo le storie e i drammi delle comunità cristiane siriane, che da anni vivono all’interno di un Paese tormentato da anni di guerra e crisi economica, ma anche capace di scrivere straordinarie storie di riscatto e solidarietà”. Questo l’obiettivo della serata in programma venerdì 11 novembre, a Pavia, con la testimonianza missionaria di padre Ibrahim Alsabagh, storico parroco francescano della comunità latina di Aleppo. L’appuntamento, ospitato dalle 21 presso la chiesa di S. Maria del Carmine, sarà aperto dall’intervento del vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti. “In queste settimane – viene ricordato in una nota –, diverse parrocchie della diocesi di Pavia hanno già iniziato a sostenere padre Ibrahim, attraverso l’iniziativa ‘Olio per olio’. Il ricavato della vendita servirà a Padre Ibrahim per aggiungere aiuti alimentari alle famiglie di Aleppo, sostenendo al tempo stesso anche i produttori locali di olio”. L’iniziativa è proposta dalla parrocchia di Santa Maria del Carmine e Comunione e Liberazione di Pavia, in occasione del centenario della nascita di don Luigi Giussani (1922-2022).