Giornata mondiale poveri: Rimini, nel fine settimana iniziative dedicate a solidarietà e sensibilizzazione. Mons. Lambiasi, “richiamo forte alla nostra coscienza credente”

In occasione della Giornata mondiale dei poveri, che sarà celebrata il 13 novembre, la diocesi di Rimini ha in programma una serie di iniziative dedicate alla solidarietà e alla sensibilizzazione sul tema della povertà che si terranno durante il fine settimana (11-13 novembre).

Per la Giornata, istituita da Papa Francesco al termine del Giubileo della Misericordia, la diocesi riminese propone un particolare gesto, allo scopo di vivere con maggiore consapevolezza il momento della questua durante le celebrazioni eucaristiche. “Sono stati realizzati alcuni salvadanai da distribuire (e costruire come un gioco) durante il catechismo – fa sapere la diocesi – attraverso le associazioni, con l’aiuto degli insegnanti di religione. Ai bambini e ai giovani è stata proposto di rinunciare a qualcosa che gli piace e di mettere il corrispettivo nel salvadanaio. Al termine della raccolta, si può aprire il salvadanaio insieme alla famiglia e verificare quanto si è risparmiato. In base alla cifra si possono acquistare i prodotti dell’elenco che si trova sul fondo del salvadanaio, che potranno poi essere portati domenica in chiesa”. Inoltre, i giovani e gli adulti avranno la possibilità di visitare direttamente le strutture della Caritas e della Papa Giovanni XXIII di Rimini, per avere un incontro in prima persona con i poveri del territorio.

In preparazione alla Giornata, venerdì 11 novembre si terrà una veglia presieduta dal vescovo Francesco Lambiasi presso la chiesa della comunità delle Clarisse, nel centro storico di Rimini (ore 21, piazzetta San Bernardino 26). Al termine della veglia sarà possibile condividere la notte con alcune persone senza fissa dimora assieme ai volontari della Capanna di Betlemme dell’associazione Papa Giovanni XXIII. Altra iniziativa è “Non di solo pane”, concerto di beneficenza organizzato dalla Caritas diocesana riminese: l’appuntamento è per domenica 13 novembre alle 11, nella sede di Caritas (via Madonna della Scala, 7).

“Mi unisco all’auspicio di Papa Francesco perché questa nuova Giornata mondiale diventi un richiamo forte alla nostra coscienza credente affinché siamo sempre più convinti che condividere con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo nella sua verità più profonda – le parole di mons. Lambiasi –. I poveri non sono un problema: sono una risorsa a cui attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo”.