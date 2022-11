Commissione Ue: Euro 7 per auto, bus e camion. “Veicoli più puliti sulle nostre strade e migliore qualità dell’aria”

La Commissione europea presenta oggi una proposta per ridurre l’inquinamento atmosferico dei nuovi camion, furgoni, automobili e autobus venduti nell’Ue, “mantenendo i prezzi accessibili per i consumatori e promuovendo la competitività”. L’obiettivo è la vendita di auto a emissioni zero nel 2035. Lo comunica la Commissione europea in una nota. I nuovi standard Euro 7 garantiranno “veicoli più puliti sulle nostre strade e una migliore qualità dell’aria, proteggendo la salute dei cittadini e l’ambiente”, spiega la Commissione. Le norme Euro 7 e la legislazione sulle emissioni di Co2 puntano, in particolare, a incrementare la diffusione dei veicoli elettrici. Le normative forniscono, poi, all’industria automobilistica le linee guida per “ridurre le emissioni inquinanti, anche utilizzando le tecnologie digitali”. Inoltre, la proposta affronta il problema delle emissioni prodotte dai tubi di scappamento, dai freni e dagli pneumatici. Nel 2050, si prevede che oltre il 20% delle auto e dei furgoni e oltre la metà dei veicoli più pesanti in circolazione continueranno a emettere sostanze inquinanti. Anche i veicoli elettrici a batteria continuano a inquinare a causa dei freni e delle microplastiche prodotte dagli pneumatici. Con queste normative si punta al raggiungimento dei nuovi standard di qualità dell’aria più stringenti proposti dalla Commissione il 26 ottobre 2022.