Comunicazione: Copercom, il 17 novembre a Roma riunione di presidenti e delegati delle associazioni per riflettere su “I nuovi obiettivi del Coordinamento”

“I nuovi obiettivi del Coordinamento”. Sarà questo il tema al centro dell’incontro del Comitato dei presidenti e dei delegati del Copercom in programma per giovedì 17 novembre, a Roma. I lavori, ospitati dalle 9.30 nella sede nazionale dell’Azione Cattolica italiana (via Aurelia 481), faranno seguito a quanto emerso nel corso dell’udienza concessa da Papa Francesco al Copercom lo scorso 31 ottobre, in occasione dei 25 anni dalla fondazione del Coordinamento delle associazioni per la comunicazione.

Giovedì prossimo dopo l’introduzione spirituale proposta da don Fabrizio De Toni, assistente ecclesiastico per il settore adulti dell’Azione Cattolica italiana, porterà il suo saluto Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei. Relativamente al tema “Le parole per comunicare, le azioni per fare rete” interverranno poi Monica Eula, project manager ed esperta gestione progetti europei, su “Comunicare un progetto: come, quando e perché” e Mauro Bignami, formatore, su “Potenzialità e prospettive progettuali di una rete imperfetta”.