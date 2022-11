Giornata mondiale poveri: Catania, il 12 e il 13 novembre veglia di preghiera e pranzo di Santa Elisabetta

L’arcidiocesi di Catania promuove una serie di appuntamenti per celebrare la VI Giornata mondiale dei poveri, istituita da Papa Francesco al termine del Giubileo della Misericordia, sul tema “Gesù Cristo si è fatto povero per voi”. Si comincia sabato 12 novembre alle 20 con la tradizionale veglia di preghiera organizzata dalla Consulta delle aggregazioni laicali e guidata dall’arcivescovo, mons. Luigi Renna. Domenica 13 novembre alle ore 11 è prevista la celebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo e concelebrata da don Piero Galvano, direttore della Caritas diocesana. Alle 13 si svolgerà il tradizionale pranzo di S. Elisabetta preparato e servito per i più bisognosi dalle fraternità francescane secolari in collaborazione con la Caritas. L’edizione catanese della Giornata, che si terrà presso il santuario di S. Francesco d’Assisi all’Immacolata dei Frati minori conventuali di Catania (piazza San Francesco), è organizzata dall’Ordine francescano secolare, dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e dalla Caritas diocesana. L’evento sarà anche l’occasione per raccogliere coperte e piumoni da destinare alla Caritas diocesana in vista del periodo invernale.