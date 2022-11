Migranti: Acli, “rifiutare sbarco da Ocean Viking gesto inutile e propagandistico. Macchia l’Italia di gratuità crudeltà”

In queste ore il Governo francese ha annunciato di non voler rispettare l’accordo stabilito con l’Italia per l’accoglienza di 3500 migranti provenienti dal nostro Paese nel quadro di una politica di redistribuzione a livello europeo, e sta esortando tutti gli Stati europei a fare altrettanto come protesta per il rifiuto del nostro Governo di far sbarcare le persone a bordo della nave Ocean Viking. “Il rifiuto di far sbarcare migranti dalla Ocean Viking, oltre ad essere grave sotto il profilo morale – affermano le Acli -, è un gesto puramente propagandistico oltre che inutile, visto che alla lunga lo sbarco non potrà essere impedito e rischia di mettere in crisi un sistema di rapporti europei che deve indubbiamente essere rivisto ma non a colpi di gesti dimostrativi sulla pelle dei più deboli. Onestamente non crediamo che questo serva a difendere il prestigio internazionale dell’Italia, ma piuttosto a macchiarlo di gratuita crudeltà”.