Diocesi: Perugia, domenica la comunità di Lama saluta e ringrazia le suore Figlie della Misericordia

Scuola materna San Giovanni Bosco

Domenica 13 novembre, alle ore 10.30 presso la scuola materna “San Giovanni Bosco” in via Nova a Lama (Perugia), sarà scoperta la targa ricordo realizzata dalla mano di Luca Meoni e dalla Ebv Fotoceramica. Con questo segno l’intera comunità della frazione sangiustinese intende ringraziare le suore Figlie della Misericordia che, ritiratesi da qualche mese per motivi anagrafici, hanno svolto il loro servizio per 88 anni, dal 1934 al 2022. Con grandissima generosità verso il paese la Congregazione ha deciso – nei mesi scorsi – di donare alla parrocchia di Lama l’edificio della scuola materna. Il nuovo anno scolastico si sta svolgendo regolarmente dopo che la gestione della scuola è stata affidata alla “Cooperativa San Francesco di Sales” di Città di Castello. Suor Cristina Pasquetti sta facendo la spola quotidianamente dalla casa madre delle suore “Figlie della Misericordia” di Città di Castello alla scuola di Lama per garantire la più serena continuità con la precedente gestione. I ragazzi iscritti alla scuola materna proporranno un breve saggio della loro bravura. La banda di Lama accompagnerà l’evento con alcuni brani musicali. Alle 11.15 sarà celebrata la messa nella chiesa parrocchiale di Lama. La sezione “F. Sbarretti” di San Giustino – Citerna dell’Associazione nazionale carabinieri nell’occasione commemorerà la “Virgo Fidelis”.