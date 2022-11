Il 12 novembre a Roma (ore 10.00, Palazzo Rospigliosi, via XXIV Maggio 43) si terrà l’assemblea generale del Forum delle associazioni familiari. Intervengono: cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente Cei; On. Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità; Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum associazioni familiari.