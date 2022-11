Papa Francesco: a Collegio Nepomuceno, “fuggiamo la tentazione del protagonismo mondano”, “il Signore non ci vuole primedonne o primi attori”

“Fuggiamo la tentazione del protagonismo mondano, che spesso ci illude rivestendosi di nobili cause”. È il monito del Papa, al termine dell’udienza concessa alla comunità del Pontificio Collegio Nepomuceno, alla quale ha ricordato il motto di Giovanni il Battista: “Lui deve crescere; io, invece, diminuire”. ”Il Signore non ci vuole primedonne, o primi attori”, il monito a braccio. “È Gesù Cristo il ponte ed è lui il pontefice”, ha spiegato Francesco: “È Lui la nostra pace, è Lui che ha abbattuto e abbatte i muri dell’inimicizia. Ed è a Lui che noi dobbiamo sempre orientare e attirare le persone, le famiglie, le comunità. È quello che facciamo nel momento centrale di ogni nostra giornata, quando celebriamo la Messa. Non possiamo e non dobbiamo essere noi al centro, ma lui!”.