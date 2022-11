Giornata mondiale dei poveri: Caritas Matera-Irsina, sabato la firma di un protocollo d’intesa per l’avvio di tirocini formativi in collaborazione con Isme

Alla vigilia della VI Giornata mondiale dei poveri, la Caritas diocesana di Matera-Irsina, in collaborazione con Caritas italiana e con Isme (Istituto di formazione e ricerca per lo sviluppo dell’imprenditoria sociale nel Mezzogiorno di Confcooperative di Basilicata) presenterà un progetto di tirocini formativi. A questo scopo, la Caritas diocesana in collaborazione con l’Organismo di Formazione Consorzio Isme Soc. Coop. di ConfCooperative Basilicata sottoscriverà un protocollo di collaborazione per l’avvio di questi tirocini. A firmarlo sabato 12 novembre alle 16.30 presso la sede della Caritas diocesana (via Cappuccini, 15) a Matera saranno mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera­-Irsina e presidente della Caritas diocesana, e Giuseppe Bruno, presidente di Isme. La Caritas ricorda in una nota che “il Papa nel Messaggio invita a non ragionare in termini di assistenzialismo nei confronti dei poveri, ma attraverso progetti che riabilitano alla vita. È necessario andare oltre al sostegno dei poveri di natura esclusivamente assistenzialistica, e trovare nuove strade che permettano loro di ripartire in una vita autonoma”.