Pontificia Università Lateranense: il 15 novembre l’inaugurazione dell’anno accademico

Martedì 15 novembre, alle ore 11 in Aula Magna, si terrà il Dies Academicus 2022-2023, il 250° dalla fondazione della Pontificia Università Lateranense. Ad aprire la solenne inaugurazione del nuovo Anno Accademico sarà il card. Angelo De Donatis, Gran Cancelliere dell’Università e vicario generale del Papa per la diocesi di Roma. La prolusione sarà affidata al decano della Facoltà di Diritto Canonico, Paolo Gherri, che affronterà il tema: “Persone e diritto canonico: a 40 anni dal Codice rinnovato (1983-2023)” con una specifica attenzione alle riforme strutturali di Papa Francesco. A seguire gli interventi di Rafaella Figueredo, studentessa della Facoltà di Teologia, e di Paolo Topa, in rappresentanza del personale non docente dell’Ateneo Lateranense. L’evento – si legge inoltre in una nota – sarà occasione per l’Università di rendere omaggio al suo già pro-rettore, Patrick Valdrini. Concluderà l’Atto Accademico il Rettore della Pontificia Università Lateranense, Vincenzo Buonomo.