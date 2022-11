Principato di Monaco: Montecarlo, sabato la Gmg in diocesi. Concerto dei “Be witness” per raccogliere i fondi per Lisbona 2023

La diocesi di Monaco ha organizzato un “concerto di lode” nella cattedrale del Principato sabato 12 novembre per raccogliere fondi a sostegno dei giovani monegaschi che parteciperanno alla Giornata mondiale della gioventù nell’agosto 2023 a Lisbona. Protagonista del concerto sarà il gruppo “Be witness” (siate testimoni), un gruppo pop nato nel 2013 in risposta all’invito di Papa Francesco ai giovani a “mettere il proprio talento al servizio del Vangelo”. “È sviluppando uno stile di musica pop che vogliamo avvicinarci alla cultura contemporanea per annunciare Gesù al mondo di oggi”, dicono i musicisti. Clément Bluteau alla chitarra, Timothée Masurel al pianoforte e Pauline Betuel, la voce, sono in tournée in Francia con il loro “album di lode” Éternité (eternità). “Noi crediamo che la lode posso la lode possa cambiare i cuori delle persone”, hanno scritto i tre musicisti. Nelle prossime settimane uscirà un nuovo album, intitolato “Nascita”. Il concerto concluderà la giornata della “Gmg 2022 in diocesi”: nel programma un “safari urbano”, un percorso formativo, artistico e di intrattenimento attraverso la città, e una cena condivisa; poi il concerto in cattedrale.