Ucraina: si allenta la fuga dal Paese. Rifugiati verso Polonia, Germania e Romania. In maggioranza donne e minori

Nel settembre 2022, tra gli Stati membri dell’Ue per i quali sono disponibili dati, la Polonia ha concesso il maggior numero di status di protezione temporanea alle persone (in grandissima maggioranza donne e bambini) in fuga dall’Ucraina (53.545) a seguito dell’invasione russa. La Polonia è seguita da Germania (51.980), Romania (9.715), Spagna (5.745) e Irlanda (4.925). Rispetto ad agosto 2022, il numero di ucraini che ricevono protezione temporanea è diminuito in 18 dei 25 Stati membri dell’Ue con dati disponibili. Le maggiori diminuzioni sono state osservate in Polonia (-13.735 persone rispetto ad agosto 2022), seguita da Germania (-10.160) e Francia (-2.830). Nel frattempo, gli incrementi più elevati sono stati registrati in Irlanda (+900), Danimarca (+345) e Cipro (+105).

Il 30 settembre 2022, e tra i Paesi per i quali sono disponibili dati, la Polonia ha segnalato il numero più alto di beneficiari ucraini di protezione temporanea con un totale di 1,4 milioni, seguita da Germania (813mila ucraini), Spagna (145mila) e Bulgaria (134mila). I dati fanno parte di uno studio di Eurostat e si riferiscono alle concessioni di protezione temporanea in base alla decisione di esecuzione 2022/382 del Consiglio Ue, del 4 marzo 2022, che stabilisce l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina a causa dell’invasione della Russia.

“Rispetto alla popolazione di ciascuno Stato membro, la percentuale più alta di cittadini ucraini cui è stata concessa protezione temporanea nel settembre 2022 per mille abitanti è stata registrata in Estonia (1,8 con protezione temporanea ogni mille abitanti), seguita da Polonia (1,4) e Lituania, Lettonia e Irlanda (tutti 1.0)”, si legge nel documento.

La Germania ha concesso il maggior numero di protezioni temporanee per i minori ucraini (persone di età inferiore a 18 anni) con un totale di 15.460 (rappresentanti il 30% degli ucraini a cui è stata assegnata protezione in Germania nel settembre 2022), seguita dalla Polonia (13.980, 26%) e Romania (2.865, 29%).

In particolare, in tutti i paesi per i quali sono disponibili i dati di settembre 2022, i bambini di età inferiore ai 14 anni rappresentavano tra il 61% e l’87% di tutti i bambini a cui è stata assegnata la protezione temporanea.

Negli Stati membri dell’Unione “la maggior parte degli ucraini a cui è stata assegnata la protezione temporanea erano donne, comprese le ragazze”. Il maggior numero di donne che hanno ricevuto protezione temporanea è stato segnalato dalla Polonia (33.650, che rappresentano il 63% degli ucraini che hanno ricevuto protezione in Polonia a settembre), Germania (30.785, o 59%) e Romania (5.605, o 58%). Allo stesso modo, il maggior numero di maschi che hanno ricevuto protezione temporanea è stato segnalato anche dalla Germania (21.110, o 41%), seguita da Polonia (19.900) e Romania (4.115).