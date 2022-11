Aeronautica: presentato il calendario del centenario 1923-2023. Per ogni copia 1 euro in favore di Airc

(foto Aeronautica militare)

Presentato ieri all’aeroporto di Roma Urbe, alla presenza del sottosegretario di Stato alla difesa Matteo Perego di Cremnago e del generale Luca Goretti capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, il Calendario 2023 dell’Aeronautica militare italiana, dedicato al centenario della sua costituzione quale Forza armata autonoma. Il calendario è inserito nell’ambito del progetto “Un dono dal cielo per Airc”, una delle iniziative legate alle celebrazioni del centenario dell’Aeronautica militare, e per ogni copia venduta verrà devoluto 1 euro in favore di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, finanziando l’acquisto di macchinari per la ricerca oncologica molecolare di ultima generazione di Ifom-Istituto di oncologia molecolare di Fondazione Airc. Il calendario è costituito da 12 tavole, oltre che contenuti multimediali, create da Alessandro Trombin e Massimo Borrelli, designer del team creativo di Italdesign, che ripercorrono i 10 decenni dell’Aeronautica militare illustrando le tappe significative della storia della Forza armata attraverso i suoi velivoli più iconici, partendo dal 28 marzo 1923 fino ad oggi. “Da cento anni i velivoli della Regia aeronautica, prima, e dell’Aeronautica militare poi, solcano i cieli di tutto il mondo”, sono state le parole del generale Goretti. “Aeroplani di ogni specialità, dalle caratteristiche e soluzioni tecnologiche sempre all’avanguardia, pilotati da strepitosi uomini e donne che hanno portato il loro contributo a tinte forti, a volte tragiche, nell’appassionante trama del progresso aeronautico e spaziale, tessuta giorno dopo giorno con grandi imprese ma anche con la silenziosa abnegazione della quotidianità dei naviganti, dei tecnici e degli specialisti, ispirata dai valori e dalla passione che ci appartengono e che portiamo, e porteremo sempre, nel nostro cuore”. Anche il sottosegretario di Stato alla difesa è intervenuto per sottolineare come “l’Aeronautica militare abbia sempre fatto della passione e dell’innovazione la sua forza, riuscendo a percorrere la storia di cento anni del nostro Paese, producendo eccellenza, rappresentando l’Italia nel mondo assolvendo un compito straordinario”.