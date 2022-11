Volontariato: associazione Peter Pan, progetto per chi fugge da Paesi a rischio con figli in cura nei reparti oncoematologici di Roma

“L’accoglienza oltre la cura”, un modello da condividere. È il progetto che verrà presentato dall’organizzazione di volontariato Peter Pan mercoledì 16 novembre alle ore 11,30 a Roma in via Maffeo Vegio, 18. Con il progetto “L’accoglienza oltre la cura”, realizzato con il fondo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Peter Pan “estende l’accoglienza oltre il periodo dei trattamenti oncoematologici, anche in senso fisico, acquisendo una nuova struttura, all’interno della quale si svolgerà la conferenza stampa”. Il progetto, nato nell’ambito dell’emergenza ucraina, è rivolto alla persone che fuggono da Paesi a rischio, con figli in cura nei reparti oncoematologici della capitale. Peter Pan garantirà la presa in carico di queste famiglie con l’obiettivo di accompagnarle verso l’autonomia linguistica, lavorativa, favorirne l’inserimento nel tessuto sociale e scolastico, durante e dopo le terapie. “La terza stella”, questo il nome della nuova struttura, accoglierà i primi nuclei dal mese di dicembre 2022.