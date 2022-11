Diocesi: Padova, sabato il quarto e ultimo appuntamento del convegno annuale “Vie di bellezza”

Quarto e ultimo appuntamento sabato 12 novembre, dalle 15 alle 17, del convegno“ in quattro tappe” dedicato al mondo della scuola “Vie di bellezza: tra contesti e linguaggi”, iniziato il 1 ottobre con la partecipazione del teologo don Andrea Toniolo e della biblista suor Elena Bosetti, proseguito il 15 ottobre con la partecipazione del monaco e liturgista Goffredo Boselli e della storica dell’arte esperta in antropologia culturale Sara Paci Piccolo, e successivamente con un terzo incontro (29 ottobre) con la psicanalista e vicepresidente del Cif Padova Marisa Galbussera e della psicologa e psicoterapeuta dell’associazione oncologica San Bassiano, Elena Pasquin.

Con il quarto incontro di sabato si affronterà il tema “Il linguaggio della bellezza” con la partecipazione del teologo gesuita e architetto Andrea Dall’Asta e dello storico dell’arte e direttore del Museo diocesano, Andrea Nante. Dall’Asta indagherà la luce, simbolo del divino e dello sguardo di Dio che si china sul mondo per amarlo e trasfigurarlo, percepita oggi come indagine sul mistero del mondo, mentre Nante si soffermerà sull’idea del bello nella tradizione e nella storia del gusto.

Per partecipare all’appuntamento è necessario iscriversi al sito: www.fismpadova.it/convegno2022 e compilare l’apposito form scegliendo la partecipazione on line (con la possibilità di rivedere l’incontro anche in altri momenti) o in presenza all’auditorium Casa Madre Teresa di Calcutta di Sarmeola di Rubano. Quello di sabato è il quarto e ultimo incontro del convegno “a tappe”, organizzato dall’Ufficio educazione e scuola della diocesi patavina in collaborazione con Fism Padova. Info e programma completo su www.fismpadova.it/convegno2022