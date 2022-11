Ucraina: da Macchia di Giarre (Acireale) partito un tir carico di aiuti. Associazione “S. Maria di Betlemme”, “la carità non si ferma di fronte alla guerra”

Un tir carico di beni di prima necessità è giunto a Roma lo scorso martedì 8 novembre e ripartirà per l’Ucraina. È frutto – fa sapere la diocesi di Acireale – della solidarietà dell’associazione “S. Maria di Betlemme”, che ha sede a Macchia di Giarre e che da tanti anni sostiene progetti di solidarietà. Poche settimane fa ha promosso una raccolta di generi alimentari, farmaci e indumenti a favore delle popolazioni dell’Ucraina in vista soprattutto dell’inverno. Per far fronte al grande freddo è giunta all’associazione una richiesta d’aiuto dalla basilica di Santa Sofia di Roma, centro spirituale degli ucraini in Italia. Facendo seguito alla prima grande raccolta che si svolse allo scoppio della guerra, l’associazione ha realizzato in pochi giorni una raccolta straordinaria: circa 10 tonnellate tra prodotti alimentari, abiti, coperte e farmaci. Un obiettivo raggiunto grazie a una rete di solidarietà che ha visto coinvolte parrocchie, associazioni di volontariato, esercenti e semplici cittadini; inoltre, l’aiuto “speciale” della Provvidenza divina ha toccato i cuori, aperto le mani e moltiplicato le forze. Grande è la soddisfazione dei volontari dell’Associazione: “Viviamo tempi così duri da far pensare che non ci sia spazio per la carità. Ci si rende conto, invece, che anche ai nostri giorni ci sono uomini e donne che si attivano prontamente per aiutare i fratelli che sono in difficoltà. La carità non si ferma, cammina sempre sulle strade che portano ai più bisognosi!”.