Diocesi: Caritas Lamezia Terme, domani la premiazione del concorso “Gesù Cristo si è fatto povero per voi”

Sarà il direttore della Caritas italiana, don Marco Pagniello, domattina alle 11 nella sala Giovanni Paolo II, insieme al vescovo, monsignor Serafino Parisi, ed al direttore della Caritas lametina, don Fabio Stanizzo, a premiare i vincitori del concorso “Gesù Cristo si è fatto povero per voi” indetto dalla Caritas diocesana in occasione della VI giornata mondiale dei poveri che si celebra il 13 novembre. Suddiviso in tre sezioni (video; fotografia; componimento), il concorso era rivolto agli studenti che hanno dovuto interpretare il messaggio che Papa Francesco ha inviato proprio in occasione della giornata. Le opere sono state valutate da una giuria in base a criteri estetici, creatività, originalità e di aderenza al tema.

Sempre domani, dalle ore 16.00 alle 17.00 don Marco Pagniello incontrerà nella Sala Giovanni Paolo II gli operatori Caritas diocesani e parrocchiali e successivamente visiterà i servizi Caritas presenti in diocesi.