Diocesi: Avezzano, domenica a Villavallelonga mons. Massaro presiede messa a 75 anni dalla scomparsa del venerabile don Gaetano Tantalo

In occasione dei 75 anni dalla morte del venerabile don Gaetano Tantalo (1905-1947), il vescovo di Avezzano, mons. Giovanni Massaro, presiederà domenica 13 novembre, alle 15.30 nella chiesa della Madonna delle Grazie a Villavallelonga, una messa solenne concelebrata dal parroco don Carmine Di Bernardo e dai sacerdoti diocesani. La sera precedente, a Tagliacozzo, nella parrocchia di San Pietro, sarà celebrato il transito del presbitero marsicano proclamato venerabile nel 1995. “Momenti preziosi – si legge in una nota della diocesi dei Marsi – per ricordare e celebrare questa stupenda figura di sacerdote di profonda fede e grande carità. Un ricordo che diventa per il popolo marsicano un’attesa palpitante di riconosciuta santità”.