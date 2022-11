Giornata mondiale poveri: Genova, la Comunità di Sant’Egidio promuove iniziative per anziani soli, senza dimora, famiglie in difficoltà

In occasione della Giornata mondiale dei poveri che verrà celebrata domenica 13 novembre, la Comunità di Sant’Egidio di Genova coglierà l’occasione per organizzare diverse iniziative di incontro e solidarietà per anziani soli, senza dimora, famiglie in difficoltà. Lo rendono noto i responsabili della Comunità genovese di Sant’Egidio tramite una nota stampa diffusa per l’occasione. La locale Comunità ha inoltre attivato anche quest’anno la collaborazione con Giglio Bagnara nell’ambito della campagna “Rottama il tuo vecchio giaccone, può valere 200 €”. “Mentre le temperature iniziano a farsi più rigide – si legge sul sito del negozio di abbigliamento di Sestri Ponente – l’iniziativa mira a sostenere i senza dimora che dovranno affrontare il freddo invernale, donando loro capi non più utilizzati ma in buone condizioni. In questo modo, alla solidarietà si unisce l’incentivo a un consumo più consapevole. “Il calore della moda solidale” – questo il nome dell’iniziativa – sarà quindi attivo da sabato 12 novembre, nei negozi Bagnara di Genova e Sestri Ponente dove sarà possibile donare i propri giacconi usati e in buono stato. Per ciascun capo, ritirato dai volontari della Comunità di Sant’Egidio, verrà donato un buono dal valore massimo di 200 euro utilizzabile per l’acquisto di un giaccone nuovo entro la fine di novembre in uno dei due negozi. L’iniziativa terminerà il 20 novembre.