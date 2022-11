Giornata mondiale poveri: Caritas Fidenza, al via sabato un percorso di formazione all’ascolto

“Ascoltarsi per ascoltare: ripartire dalla preghiera per riconoscersi poveri tra i poveri”. Questo il titolo dell’incontro con cui sabato 12 novembre prenderà avvio il percorso di formazione all’ascolto proposto alla vigilia della VI Giornata mondiale dei poveri dalla Caritas diocesana di Fidenza. L’iniziativa viene proposta dopo il convegno del 17 settembre scorso dal titolo “Conoscere per crescere in uno stile sinodale”, durante il quale tutte le Caritas parrocchiali presenti sul territorio diocesano si sono confrontate sui temi dell’accoglienza e dell’ospitalità. L’appuntamento di sabato 12 sarà ospitato dalle 9.30 presso la parrocchia di San Paolo Apostolo. Il titolo dell’incontro prende spunto da una frase tratta dalle Lettere di San Paolo: “Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per noi perché diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà” (2Cor 8,9). Sarà anche l’occasione, grazie alla presenza del vescovo Ovidio Vezzoli, per vivere insieme questo momento come Chiesa in preghiera rivolgendo lo sguardo a Gesù di Nazareth, come invita a fare la Lettera pastorale 2022-2023: “È Lui il vero modello della preghiera, è Lui che ci insegna l’arte dello stare insieme davanti a Dio senza fughe mistiche e nello stesso tempo ci educa a stare al mondo da discepoli con l’atteggiamento di chi intercede misericordia per tutti” (p. 7).

Dopo la preghiera iniziale, sono previsti i lavori in gruppi a cui seguiranno la restituzione in assemblea plenaria e l’intervento di mons. Vezzoli. Dopo il pranzo comunitario, verso le 14.30 è prevista una visita alla mostra su Charles De Foucauld ospitata nella chiesa di S. Giorgio Martire.