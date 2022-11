Russia: in corso la Settimana della misericordia. Mons. Pickel (presidente vescovi), sia una “generosa avventura di solidarietà”

La Chiesa cattolica in Russia vive, dal 7 al 13 novembre, la “Settimana della misericordia”: in un messaggio ai fedeli, il presidente dei vescovi Clemens Pikel scrive che in questione è la povertà, sia quella “che incontriamo”, sia “quella a cui siamo chiamati”. Cita Papa Francesco dell’Evangelii gaudium, e scrive: “C’è una povertà nel nostro mondo, tra di noi, che avvilisce e persino uccide, perché priva di dignità e speranza” ed ha i tratti della “solitudine, della malattia e della vecchiaia, della condizione dei rifugiati, dei senzatetto, delle dipendenze patologiche”. Ma c’è anche una povertà, continua il vescovo, che “ci libera dalla pressione della paura. È la povertà di Cristo e dei suoi discepoli”. E citando ancora Papa Francesco e il messaggio per la Giornata mondiale dei poveri afferma: “Contrariamente alla logica umana, esiste una povertà che ci rende ricchi”. Così mons. Pickel invita a “un generosa avventura di solidarietà” e chiede ai fedeli “di non lasciare al caso le proprie buone azioni”. Sul sito della Caritas della Russia meridionale è stata pubblicata una check list con i suggerimenti su come realizzare 10 possibili iniziative in questi giorni, nelle Caritas parrocchiali: dalle raccolte fondi, a quelle di beni di consumo o indumenti caldi, a iniziative rivolte ai più emarginati, a incontri di approfondimento, a mercatini delle pulci a scopo benefico.