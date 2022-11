Diocesi: Belluno-Feltre, domani in cattedrale mons. Marangoni presiede la celebrazione eucaristica per la festa di san Martino di Tours

Il vescovo di Belluno-Feltre, mons. Renato Marangoni, presiederà venerdì 11 novembre la celebrazione eucaristica nella solennità del patrono San Martino. Alla messa, che inizierà alle 10 in cattedrale, sono invitate in modo particolare le comunità parrocchiali della convergenza foraniale di Agordo-Livinallongo, per il tradizionale pellegrinaggio, e i rappresentanti dei Consigli pastorali parrocchiali, i vicepresidenti o altri componenti che “saranno invitati a compiere un segno per indicare questo inizio ufficiale delle collaborazioni tra parrocchie”. La celebrazione segna infatti l’inizio della “prima fase” dell’anno pastorale, che – ha spiegato il vescovo Marangoni nella lettera di convocazione – impegnerà “le parrocchie a concretizzare” i primi passi di collaborazione “indicati nella Carta d’Intenti (2021) e conforme alla Mappa delle parrocchie che collaborano in pastorale”.