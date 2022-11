Giornata mondiale poveri: Savona-Noli, sabato incontro dei volontari della carità su “L’eccezionale quotidiano dell’incontro”

“L’eccezionale quotidiano dell’incontro”. Questo il tema dell’incontro dei volontari della carità attivi nella diocesi di Savona-Noli che si raduneranno sabato 12 novembre in occasione della Giornata diocesana dei poveri, promossa dalla Caritas, alla viglia della sesta Giornata mondiale dei poveri.

“Nel racconto matteano del giudizio finale nessuno riconosce il Signore ma la buona notizia è che l’incontro tra le persone che condividono, si ascoltano e si aprono alle necessità l’uno dell’altro ci introduce a quella felicità profonda che ci appaga pienamente – afferma il direttore della Caritas diocesana, Alessandro Barabino –. È nel bene fatto e ricevuto che il Signore ci ricorda la sua presenza. Nel ricordare, riportare al cuore, l’amore tra le persone, in particolare con i più fragili, il Signore annuncia la nostra possibilità di riconoscerlo vicino all’umanità”.

L’incontro, che sarà ospitato presso l’Istituto Santa Maria Giuseppa Rossello, in via Montegrappa, inizierà alle 12 con l’accoglienza e la preghiera guidata dal vescovo Calogero Marino. Dopo il pranzo, alle 14 la riflessione su “I nostri orizzonti a partire dalla lettera di Papa Francesco per la Giornata mondiale dei poveri”. Alle 15 sarà introdotto il percorso sul tema della giornata e a seguire verranno presentate alcune testimonianze dei centri d’ascolto parrocchiali.

Intorno alle 16.30 verrà proposta una testimonianza del progetto “Fa bene”. Spazio poi ai lavori di gruppo sulle parole chiave del percorso. Dopo un momento conviviale, alle 20.30 alla mensa di fraternità, in via Edmondo De Amicis 4, Open Teather – Teatro 21 rappresenterà lo spettacolo “We cubed”.