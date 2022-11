Minori: Soccorso rosa, il 15 novembre convegno online dedicato alla tutela dei figli nelle separazioni conflittuali

Martedì 15 novembre torna l’appuntamento annuale dedicato al tema della tutela dei minori con il convegno “Dalla parte dei minori”, organizzato da Soccorso Rosa Onlus e coordinato dal presidente dell’associazione Armando Cecatiello, avvocato matrimonialista e familiarista e curatore speciale. Obiettivo della quarta edizione del convegno orientare e fornire strumenti necessari a chi si occupa di minori e delle loro famiglie in contesti di separazioni altamente conflittuali che pongono sfide complesse per i professionisti coinvolti, i quali si trovano spesso a proteggere i figli dai loro stessi genitori.

“Gli adolescenti, ma anche i più piccoli – spiegano gli organizzatori -, devono far fronte a una serie di difficoltà quotidiane dovute all’alta conflittualità dei famigliari, spesso senza alcun supporto da parte delle istituzioni che intervengono solo in situazioni di pregiudizio. Grazie a testimonianze ed esperienze di buone prassi da settori di avanguardia di diversi campi professionali, dalla comunicazione alla cura, dalla professione forense alla giustizia – oltre ad una preziosa panoramica di quanto avviene oltre confine – il convegno si propone come riferimento sulle nuove frontiere delle esperienze professionali2. Ad illustrarle, oltre all’avvocato Cecatiello, Mauro Grimoldi, psicologo, Ctu Tribunale di Milano; Rosa Muscio, giudice Tribunale di Milano; Simona Siani, neuropsichiatra Ctu Tribunale di Milano; Barbara Conti, avvocato, e Laura Zangarini, giornalista del Corriere della Sera. L’accesso al convegno (ore 14-18) è gratuito e fruibile sulla piattaforma Zoom.