Diocesi: Urbino, domani convegno su fine vita, suicidio assistito, eutanasia e cure palliative

“Fine vita & suicidio assistito – Diritto o scorciatoia per l’eutanasia. Scienza, coscienza e compassione a confronto” è il titolo del convegno in programma l’11 novembre (ore 14.30-20) nella chiesa di san Domenico a Urbino per iniziativa della diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado con il patrocinio dell’Opi (Ordine professioni infermieristiche) di Pesaro-Urbino e dell’Avis di Sant’Angelo in Vado.

Modererà l’incontro Marco Cangiotti, professore ordinario di Filosofia politica presso l’Università Carlo Bo di Urbino e direttore dell’Istituto di Scienze religiose “I. Mancini”. Presenterà il corso il diacono Biagio Picone, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute.

Dopo i saluti iniziali dell’arcivescovo Giovanni Tani, interverranno Assunta Morresi, professore associato di Chimica fisica presso l’Università di Perugia, membro del Comitato nazionale per la bioetica, sul tema “Lo scivoloso pendio dell’eutanasia”; Cinzia Ceccaroli (Assemblea legislativa Marche) su “Il fine vita nell’ordinamento giuridico italiano”. Paolo Marchionni, medico legale, co-direttore scientifico de “I quaderni di Scienza&Vita”, parlerà di “Autonomia professionale del sanitario e autodeterminazione del paziente: dialogo o contrapposizione? Quale spazio per l’obiezione di coscienza?”, mentre Rita d’Urso, medico dell’Hospice di Fossombrone, affronterà il tema delle “Cure palliative al servizio della persona malata, fino alla fine”. Infine Alice Pietrelli, psicologa presso Oncologia Ospedale Urbino Hospice Fossombrone, affronterà il tema “Cure palliative: dalla sofferenza emozionale al dolore condiviso”.

Il convegno sarà trasmesso in diretta sui canali diocesani Pillole di spiritualità sia di Facebook che YouTube.