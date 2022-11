Parlamento Ue: grandi imprese obbligate a rendere pubblici i dati sul loro impatto sociale e ambientale

(Bruxelles) Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Bruxelles, ha adottato in via definitiva la direttiva sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità (Csrd, Corporate Sustainability Reporting Directive) con 525 voti favorevoli, 60 voti contrari e 28 astensioni. Le nuove norme, già concordate con i governi Ue, “renderanno le imprese più responsabili nei confronti dei cittadini, obbligandole a pubblicare regolarmente i dati relativi al loro impatto sociale e ambientale. Ciò dovrebbe ridurre il greenwashing, rafforzare l’economia sociale del mercato Ue e gettare le basi per standard di trasparenza sulla sostenibilità a livello mondiale”. Le norme, come è stato spiegato a Bruxelles, “affrontano le carenze della legislazione attuale sulla dichiarazione di informazioni non finanziarie (Non-Financial Reporting Directive), percepita come largamente insufficiente”. La Csrd introduce obblighi di trasparenza più dettagliati sull’impatto delle imprese sull’ambiente, sui diritti umani e sugli standard sociali, sulla base di criteri comuni in linea con gli obiettivi climatici dell’Ue. La Commissione adotterà la prima serie di norme entro giugno 2023.

Le imprese saranno dunque soggette “a controlli e certificazioni indipendenti per assicurare che i dati forniti siano affidabili”. La dichiarazione sulla sostenibilità “sarà equiparata a quella finanziaria permettendo agli investitori di disporre di dati comparabili e attendibili. Inoltre, dovrà essere garantito l’accesso digitale alle informazioni sulla sostenibilità.

I nuovi obblighi di trasparenza sulla sostenibilità si applicheranno a tutte le grandi imprese, quotate in borsa o meno. La raccolta e la condivisione di informazioni sulla sostenibilità diventeranno la norma per quasi 50mila aziende nell’Unione europea, rispetto alle circa 11.700 coperte dalle norme attuali. Durante i dibattito in plenaria, il relatore Pascal Durand (Francia) ha dichiarato: “L’Europa sta dimostrando al mondo che è davvero possibile garantire che la finanza, nel senso stretto del termine, non governi l’intera economia globale”. Il Consiglio dovrebbe adottare la proposta il prossimo 28 novembre e sarà poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. La direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. Le regole inizieranno ad essere applicate tra il 2024 e il 2028.