Giornata mondiale dei poveri: Bologna, il card. Zuppi celebra domenica la messa in cattedrale

Domenica 13 novembre alle ore 10.30 in Cattedrale a Bologna, l’arcivescovo card. Matteo Zuppi presiederà la messa nella VI Giornata mondiale dei poveri dal titolo “Gesù Cristo si è fatto povero per voi” (2 Cor 8,9). Il programma prevede inoltre, alle 19.30 la celebrazione dei vespri per la riapertura della chiesa di San Donato che verrà affidata alla cura delle suore Francescane Alcantarine. La liturgia sarà preceduta dalla benedizione di una lapide a ricordo del venerabile mons. Giuseppe Bedetti, posta all’esterno della casa, nei pressi della chiesa, nella quale visse e accolse giovani bisognosi. “I poveri – affermano don Massimo Ruggiano, vicario episcopale per la carità, e don Matteo Prosperini, direttore della Caritas diocesana – hanno la vocazione inconsapevole di essere i nostri liberatori, coloro che ridimensionano le nostre ansie e preoccupazioni. L’arricchimento che ci trasmettono è il porci al di fuori di noi stessi per riappropriarci della nostra essenzialità. Liberandoli da ciò che li opprime, liberiamo noi stessi dalle resistenze che tendono a renderci, spesso, impermeabili alle esigenze del Vangelo che invece ci aiuta a fidarci maggiormente di Gesù e meno dei nostri timori”. Sabato 12 alle ore 9.00 al Mast. Auditorium (via Speranza, 42) si svolgerà l’Assemblea diocesana annuale delle Caritas parrocchiali, dal titolo “Cantieri Caritas”, aperta a volontari e collaboratori. L’evento inizierà con quattro Workshop tematici su nuove povertà, ascolto, abitare e cibo. Seguirà il dialogo su “Provocati a un nuovo sguardo” fra don Massimo Ruggiano, don Matteo Prosperini e Isacco Rinaldi della Caritas di Reggio Emilia.