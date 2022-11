Formazione: Facoltà Auxilium, domani l’inaugurazione del 68° anno accademico. La prolusione su educazione e sviluppo sostenibile affidata a Giovannini

Prenderà il via ufficialmente venerdì 11 novembre, a partire dalle ore 9, il 68° anno accademico della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma. La cerimonia si aprirà con la celebrazione eucaristica presieduta dal card. Marc Ouellet, prefetto del Dicastero per i vescovi. A seguire, la relazione della preside Piera Ruffinatto, sull’anno appena trascorso.

Al centro dell’evento, la prolusione accademica affidata quest’anno a Enrico Giovannini, che interverrà sul tema “Educarci ed educare allo sviluppo sostenibile. Il contributo delle scienze dell’educazione”.

Giovannini è co-fondatore dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), una rete di oltre 340 soggetti della società civile creata per attuare in Italia l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, di cui è stato portavoce fino al 13 febbraio 2021.

“Per portare il mondo su un sentiero di sviluppo sostenibile sono necessari tre elementi – spiega –: l’innovazione tecnologica, per assicurare la produzione di beni e servizi per tutti in maniera compatibile con i limiti planetari e la conservazione dell’ambiente; una governance efficace, in grado di orientare verso la sostenibilità le decisioni delle imprese, dei governi e delle società; un profondo cambio di mentalità, che modifichi le priorità e ponga equità e sostenibilità al centro dei comportamenti individuali e sociali”.

L’educazione, secondo Giovannini, gioca un ruolo sociale in questa “conversione ecologica”, così chiamata da Papa Francesco, e le università “sono impegnate in uno sforzo per portare i principi della sostenibilità a tutti”, moltiplicando “iniziative di formazione degli adulti, specialmente nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni per orientare le scelte a favore dello sviluppo sostenibile”.

La mattinata si conclude con l’apertura ufficiale dell’anno accademico da parte di madre Chiara Cazzuola, gran cancelliere della Facoltà.

L’intermezzo musicale vedrà l’esibizione di Cecilia Merli, violinista laureata al conservatorio di Amsterdam in Master of Music and Performance, e di Lucia Paradiso, pianista, laureata al Conservatorio di musica “E. R. Duni” di Matera. L’evento si svolge presso l’aula magna “Giovanni Paolo II” della Facoltà.