Violenza sulle donne: ActionAid, al via il 15 novembre la campagna #FreeNotFreezed

Martedì 15 novembre alle ore 10.00 in Piazza di Pietra, nel centro di Roma, ActionAid lancia la nuova campagna contro la violenza sulle donne #FreeNotFreezed con un evento che vedrà Claudia Gerini protagonista. Sarà lei stessa a svelare il simbolo della campagna, una statua di ghiaccio, dallo sguardo coraggioso e proteso in avanti verso il futuro, che rappresenta metaforicamente tutte le donne che si sono liberate dalla violenza ma che sono rimaste congelate dalla politica. “La violenza contro le donne è un problema che non viene affrontato con efficacia dalle politiche nazionali: reddito adeguato, alloggio sicuro e lavoro dignitoso sono le priorità identificate dalle donne supportate dai centri antiviolenza – sottolinea ActionAid -. Ma se lo Stato non dà sufficienti garanzie di reinserimento alle donne in fuoriuscita dalla violenza, il percorso di affermazione della loro libertà può rimanere bloccato”. ActionAid con la campagna #FreeNotFreezed chiede al nuovo governo “strumenti e politiche per garantire alle donne in fuoriuscita dalla violenza adeguato supporto economico, un lavoro dignitoso e l’accesso ad una casa sicura e sostenibile nel lungo periodo”.