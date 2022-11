Politiche educative: Eurispes, il 14 novembre un seminario a Roma su scuola e università per il futuro dell’Italia

“Scuola e Università per il futuro dell’Italia” è il titolo del seminario promosso lunedì 14 novembre a Roma dall’Osservatorio per le politiche educative dell’Eurispes (Sala Conferenze della Biblioteca nazionale centrale – Viale Castro Pretorio 105, ore 11). “Sarà questa l’occasione – spiegano gli organizzatori – per raccogliere preziose indicazioni per la stesura, a distanza di vent’anni dal primo Rapporto, del secondo Rapporto sulla Scuola e sull’Università che l’Eurispes pubblicherà nel 2023, con la dichiarata intenzione di fare diventare l’educazione uno dei temi centrali dell’agenda politica per la ripresa del nostro Paese”. Il programma dei lavori prevede gli interventi introduttivi del presidente Eurispes Gian Maria Fara e del direttore dell’Osservatorio sulle politiche educative dell’Istituto, Mario Caligiuri. A seguire, le relazioni del direttore Svimez, Luca Bianchi; del presidente Invalsi Roberto Ricci; del presidente Anvur, Antonio Uricchio; del vice direttore Osservatorio politiche educative Eurispes, Elena Ugolini; di Luigi Fiorentino già capo di gabinetto del ministro dell’Istruzione. A coordinare l’incontro Alberto Mattiacci, docente e presidente del Comitato scientifico Eurispes.