Giornata mondiale poveri: Iglesias, sabato sera in cattedrale veglia di preghiera. A Carbonia le Caritas parrocchiali promuovono “La settimana della solidarietà”

Alla vigilia della sesta Giornata mondiale dei poveri, quest’anno dedicata al tema “Gesù Cristo si è fatto povero per voi (2 Cor 8,9)”, la Chiesa di Iglesias si ritroverà nella serata di sabato 12 novembre per la veglia diocesana. Il momento di preghiera e riflessione sarà ospitato dalle 20 nella cattedrale Santa Chiara.

L’amministratore apostolico, il card. Arrigo Miglio, ha invitato la comunità diocesana a promuovere occasioni di riflessione, gesti di solidarietà e momenti di preghiera, per i poveri e con i poveri, chiedendo anche che “nelle celebrazioni eucaristiche, prefestive e festive, le collette siano indirizzate al sostegno dei poveri delle comunità parrocchiali (valorizzando in particolare i servizi caritativi presenti) e del Fondo di solidarietà diocesano”. Inoltre, le parrocchie sono state esortate a promuovere collette alimentari destinando quanto raccolto alle famiglie bisognose delle rispettive comunità, all’Emporio della solidarietà di Iglesias o ai Centri unici di raccolta e distribuzione di Carbonia, Sant’Antioco e Narcao.

Tra le iniziative di prossimità concreta per i poveri e con i poveri, si segnala “La settimana della solidarietà” organizzata dalle Caritas parrocchiali di Carbonia. In tutte le parrocchie di Carbonia, da lunedì 7 a domenica 13 novembre, è attiva una raccolta di prodotti di prima necessità da destinarsi alle famiglie più bisognose della città di Carbonia.