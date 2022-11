Diocesi: Alba, domani ad Altavilla conferenza “Sui passi del Concilio. Dal Vaticano II al Cammino sinodale” nel ricordo di mons. Sebastiano Dho

“Sui passi del Concilio. Dal Vaticano II al Cammino sinodale”. Questo il tema della conferenza che si terrà domani, venerdì 11 novembre, alle 20.45 nella Casa diocesana di Altavilla (Cn), per ricordare mons. Sebastiano Dho, vescovo emerito di Alba, ad un anno dalla sua scomparsa.

All’incontro, moderato dall’ex direttore di Famiglia cristiana, don Antonio Sciortino, interverranno don Giampaolo Laugero, professore ordinario di Ecclesiologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, e don Dario Vitali, docente presso lo Studio teologico interdiocesano e l’Istituto superiore di Scienze religiose a Fossano.

Nato a Frabosa Soprana nel 1935, mons. Dho fu consacrato vescovo di Saluzzo nel 1986. Nel 1993 venne trasferito ad Alba, dove rimase fino al 2010. È deceduto il 31 agosto 2021 a Mondovì. “Grande sostenitore del Concilio, promosse e portò a compimento il Sinodo diocesano di Alba per il rinnovamento della Chiesa locale nello spirito del Vaticano II”, ricorda don Giusto Truglia, direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi di Alba.