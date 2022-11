Diocesi: Cremona, il programma delle celebrazioni della solennità del patrono sant’Omobono

Inizierà ufficialmente sabato 12 novembre, con i Vespri ed il mandato ai nuovi ministri straordinari della comunione presieduti dal vescovo mons. Antonio Napolioni, alle 16 nella chiesa di sant’Omobono, a Cremona, il programma dei festeggiamenti in onore di sant’Omobono, patrono della città e della diocesi. Domenica 13 novembre le celebrazioni si svolgeranno in cattedrale, aperta con orario continuato dalle 7.30 alle 19, con possibilità di accedere alla cripta dove sono conservate le spoglie del patrono e le messe celebrate alle 8, 9.30, 11 e 18. La messa delle 11 sarà presieduta da mons. Napolioni che alle 10.45 parteciperà nella cripta al tradizionale omaggio dei ceri da parte dell’amministrazione comunale e, durante l’offertorio, riceverà dall’Associazione artigiani della provincia di Cremona alcune stoffe insieme a un’offerta da destinare alla Caritas diocesana, in onore del sarto cremonese venerato come proprio patrono. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Cremona1 (canale 19), in streaming sul portale diocesano www.diocesidicremona.it e sui canali social della diocesi. Domenica alle 17 il vescovo emerito Dante Lafranconi presiederà i secondi Vespri di sant’Omobono nell’omonima chiesa di via Ruggero Manna, a Cremona. Da giovedì 10 a domenica 13 novembre, la chiesa di sant’Omobono, della parrocchia “Ss. Giacomo e Agostino” nell’unità pastorale Cittanova, sarà aperta con orario continuato dalle 8 alle 19. Giovedì 10 e venerdì 11 novembre nella chiesa di via Ruggero Manno, le messe saranno alle 18 e, dopo la celebrazione di venerdì, inizierà l’adorazione notturna che durerà fino alle Lodi delle 8.30 del sabato, mentre alle 16 il vescovo di Cremona presiederà i Vespri. Domenica 13 novembre le messe saranno celebrate alle 10, 11.15 e 17.30, mentre i Vespri saranno presieduti dal vescovo emerito Dante Lafranconi alle 17.