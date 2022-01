Ucraina: Pax Christi, una traccia di preghiera per famiglie e comunità

Una traccia di preghiera per la pace in Ucraina, come richiesto da Papa Francesco per la giornata di oggi, è stata messa a disposizione da Pax Christi Italia. “Si tratta di uno spunto che può essere utile per una famiglia, un gruppo, una comunità o anche singola persona che desideri raccogliersi in preghiera come suggerito da Papa Francesco: prima di mettersi a tavola, per il pranzo o la cena un pensiero al dono della pace, fragile e prezioso, anche alla vigilia della Giornata della memoria”, spiega don Renato Sacco, di Pax Christi. In allegato il testo completo: In preghiera, per la pace in Ucraina, 26 gennaio 2022 | Paxchristi.