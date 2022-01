Papa Francesco: nomina mons. Andrea Ripa segretario del Tribunale della Segnatura Apostolica

Il Papa ha nominato segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica mons. Andrea Ripa, finora sotto-segretario della Congregazione per il Clero. A renderlo noto è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Ripa è nato a Rimini il 5 gennaio 1972. È stato ordinato sacerdote per la diocesi di Rimini il 25 settembre 2004. Ha conseguito la laurea in lettere classiche presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, il dottorato in diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense (Pul) e il diploma di avvocato rotale. Ha svolto diversi incarichi pastorali: in alcune comunità parrocchiali di Rimini e come rettore della chiesa di San Giovanni Battista dei Cavalieri di Rodi, a Roma. Docente di diritto canonico presso l’Istituto superiore di scienze religiose Alberto Marvelli, la Facoltà di Teologia di Lugano e la Pul; difensore del vincolo, giudice e vicario giudiziale aggiunto presso il Tribunale ecclesiastico interdiocesano Flaminio. Dal 2013 è stato officiale nella Congregazione per il Clero, di cui, dal 12 settembre 2017 e finora, è stato sottosegretario.