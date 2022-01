Diocesi: Mantova, domenica la giornata per “un nuovo alfabeto della pace”

“Siamo chiamati ad un continuo percorso di educazione, ed autoeducazione, alla pace”. Si tratta “di sviluppare vere e proprie competenze che permettano il cammino educativo della pace: ricercare soluzioni e mediazioni nei conflitti, saper evitare situazioni a rischio, contrastare ogni pregiudizio con l’accettazione della diversità ed infine, adottare modalità comunicative costruttive e pacifiche”. È la grammatica per la risoluzione nonviolenta del conflitto, “un nuovo alfabeto della pace”. E proprio con questo titolo la Chiesa mantovana, insieme ad Agesci, Agorà delle religioni, Amnesty International Mantova Gruppo Italia 79, Azione Cattolica, Comunità Bahà’ì di Mantova, “In silenzio per la pace”, Mantova per la pace e Minorock, nella Giornata per la pace promossa domenica 30 gennaio propongono un incontro online su piattaforma Zoom, a partire dalle 15.

Ognuno dei gruppi promotori ha scelto una lettera e una parola che più di tutte, in base ai propri valori, rappresenta ed esprime l’impegno per la costruzione di un mondo che vive in pace e giustizia. Verranno così presentate durante l’incontro online esperienze e riflessioni che sono state particolarmente significative e percorsi d’impegno per il futuro.

Tutte le proposte verranno inoltre raccolte in un e-book, che sarà rivolto in particolare agli educatori, per far si che l’impegno per nuovi alfabeti di pace possa continuare nel tempo, invitando altri gruppi e associazioni a presentare le loro lettere e le loro parole e favorendo l’incontro e il lavoro comune fra realtà diverse.